Lumibird recule après les annonces

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lumibird recule de 3,2% ce jeudi à 9,38 euros, alors que le groupe lance une augmentation de capital avec maintien du DPS d'environ 31,6 millions d'euros, pouvant être portée à 36,3 millions d'euros en cas de demande supplémentaire. La souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 27 mai au 9 juin inclus, au prix unitaire de 9 euros (soit 1 euro de nominal et 8 euros de prime d'émission), représentant une décote faciale de 9,1% par rapport au cours de clôture de l'action Lumibird le 19 mai, soit 9,9 euros.

La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence, aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 21 mai 2020, qui se verront attribuer des droits préférentiels de souscription ; aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription.

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire, à titre irréductible, à raison de 4 Actions Nouvelles pour 21 actions existantes possédées. 21 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire 4 Actions Nouvelles au prix de 9 euros par action ; et, à titre réductible, le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant à titre irréductible.

Valeur théorique

Sur la base du cours de clôture de l'action Lumibird sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 19 mai 2020, la valeur théorique du DPS ressort à 0,144 euro. Le prix de souscription des Actions Nouvelles fait apparaitre une décote de 7,75% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.

Les droits préférentiels de souscription pourront être acquis ou cédés sur le marché pendant leur période de cotation, entre le 25 mai et le 5 juin inclus, sous le code ISIN FR0013512357.

A défaut de souscription avant le 9 juin ou de cession de ces droits préférentiels de souscription avant le 5 juin 2020, ils deviendront caducs et leur valeur sera nulle. Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 27 mai et le 9 juin inclus et payer le prix de souscription correspondant. L'augmentation de capital sera ouverte au public uniquement en France.

La société ESIRA, société par actions simplifiée contrôlée par Monsieur Marc Le Flohic, PDG de Lumibird, et la société EURODYNE, société par actions simplifiée dont le capital est intégralement détenu par ESIRA, qui en est également le Président, qui détiennent ensemble 50,12% du capital (et 53,73% des droits de vote) de la Société, ont pris l'engagement de souscrire à l'augmentation de capital, à titre irréductible, à hauteur de la totalité de leurs 9.236.278 droits préférentiels de souscription permettant la souscription de 1.759.291 Actions Nouvelles, soit un montant total de 15.833.619 euros, et passer un ordre de souscription (par ESIRA uniquement), à titre réductible, à hauteur de 873.545 Actions Nouvelles, pour un montant total, à titre irréductible et réductible, maximum de 23.695.524 euros, soit 75% du montant initial de l'augmentation de capital (hors exercice de la faculté d'extension) permettant ainsi de garantir la réalisation de l'opération.

Opérations de croissance externe

Le produit de l'opération sera affecté en priorité et en totalité au financement d'éventuelles opérations de croissance externe, notamment en vue de l'acquisition de nouvelles technologies lasers. Le produit sera conservé par Lumibird jusqu'à ce que des opportunités de croissance externe se concrétisent ou que la firme décide de réallouer ces fonds, notamment pour l'investissement en interne dans des projets de recherche et développement. En cas de réallocation des fonds, Lumibird publiera un communiqué à cet effet. Il est précisé que le produit de l'augmentation de capital ne servira pas au financement ou au refinancement de l'acquisition par Lumibird des activités laser et ultrason d'Ellex, ni au financement du fonds de roulement et des dépenses courantes de l'entreprise.

Pour Marc Le Flohic, PDG de Lumibird, "la situation économique que le monde traverse aujourd'hui ne nous a pas fait dévier de notre stratégie de croissance, combinant harmonieusement croissance organique et croissance externe. La crise peut même générer de nouvelles opportunités d'acquisition sur nos marchés stratégiques. C'est pour cette raison que nous faisons appel aujourd'hui à nos actionnaires pour renforcer les ressources de Lumibird, afin d'être en mesure de saisir les opportunités qui se présenteront".

Parmi les derniers avis de brokers, Midcap Partners reste acheteur sur le dossier avec un objectif de cours ramené de 12 à 10,70 euros.