Lumibird : recul du chiffre d'affaires

Lumibird : recul du chiffre d'affaires









Crédit photo © Société Quantel

(Boursier.com) — Lumibird enregistre au 1er trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 21,9 ME, en retrait de 9,4%. Cet écart est surtout lié au calendrier prévu d'exécution des contrats de défense, qui se situaient à un pic au T1 2019 et sont aujourd'hui moins actifs, dans l'attente de la montée en charge des nouveaux contrats. L'épidémie Covid-19 a également impacté le chiffre d'affaires, mais dans des proportions limitées, puisque la continuité de l'activité est assurée pour la majorité des lignes de produits.

A ce jour, le groupe n'est pas en mesure de prévoir l'impact de la crise sanitaire sur le chiffre d'affaires de l'année. L'activité du groupe reste ralentie du fait d'une capacité de production impactée par un effectif de production moins important qu'en activité normale. Le carnet de commande reste fourni et les produits, dans leur majorité, continuent d'être vendus. Les équipes de développement travaillent sur plusieurs projets stratégiques qui pourraient entrer en production à partir du deuxième semestre. Près de 70% des effectifs sont opérationnels, dans des conditions d'hygiène et de sécurité garantissant la sécurité des personnes. L'objectif reste de progresser sur les mesures sanitaires pour être en capacité d'accueillir la totalité des effectifs de production le plus rapidement possible.

A fin mars, la situation financière est saine. La trésorerie, nette des concours bancaires courants, s'élève à 48 millions d'euros et la dette financière à 36,6 ME. Le groupe bénéficie par ailleurs de facilités de financements bancaires à moyen-terme, non tirées à cette date, pour plus de 50 millions d'euros, dont 15 millions de Prêt Garanti par l'Etat accordé récemment, 5 ME de prêt BPI et 29,9 ME de dette d'acquisition mobilisable pour l'opération Ellex. "La stratégie, qui a porté ses fruits ces deux dernières années, reste axée sur un mix de croissance organique et externe sur les 3 marchés porteurs (Lidar, Défense/Spatial et Médical) tout en maintenant et renforçant le leadership technologique", conclut le groupe.