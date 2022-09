Lumibird : recul des marges

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Lumibird s'est établi à 84 ME au 30 juin 2022, en hausse de 11% et de 9% à périmètre et taux de change constant.

Lumibird enregistre au 1er semestre 2022 un excédent brut d'exploitation de 11,2 ME, soit 13,3% du chiffre d'affaires, à comparer à 19% un an plus tôt, sous l'effet de la structuration de l'organisation en vue d'un niveau d'activité plus élevé en 2022 et au-delà.

Le résultat opérationnel courant du semestre s'établit à 3,9 ME contre 8,6 ME au 1er semestre 2021.

Le résultat net ressort à 1,2 ME vs. 5,1 ME au 1er semestre 2021.

La dette financière nette s'élève au 30 juin à 49,2 ME, à comparer à 14,9 ME par rapport au 31 décembre 2021.

Avec un carnet de commandes qui reste extrêmement soutenu et un fort niveau de demande, et d'autre part un niveau de charges stabilisé, la société prévoit de rattraper en grande partie au 2e semestre le retard de rentabilité enregistré au S1.

Dans ce contexte, Lumibird réaffirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires publié 2023 de 250 ME sous l'effet de la croissance organique et externe, et d'un taux de marge d'EBE continuant de croître dans une fourchette de 20 à 25%.