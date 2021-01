Lumibird : publication saluée

(Boursier.com) — Lumibird progresse de 3% à 14,7 euros au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires annuel de 126,7 ME, en croissance de 14,4%. Le quatrième trimestre est marqué par un chiffre d'affaires record de près de 50 ME, reflétant le retour de la croissance organique (+2,1%) ainsi que la contribution des nouvelles activités (+13,2 ME).

Avec une meilleure visibilité sur ses marchés et des moyens financiers, industriels et commerciaux renforcés, Lumibird entend poursuivre sa stratégie de croissance organique et externe pour doubler son chiffre d'affaires (données publiées) à horizon 2023 avec une croissance organique annuelle moyenne de 8 à 10% et un objectif de marge d'EBE entre 20 et 25%.

Lumibird aborde l'exercice 2021 avec confiance, fort d'un carnet de commandes fourni confirmant la reprise sur les différents marchés du groupe. L'objectif de marge d'EBITDA se situe dans une fourchette de 20 à 25% à partir de 2021.

Prenant acte de ces annonces, Portzamparc a ajusté son objectif de 11,8 à 13,6 euros tout en restant à 'conserver' compte tenu d'un upside limité. Midcap Partners a de son côté porté son objectif de 13,5 à 16 euros ('achat').