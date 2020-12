Lumibird : poursuit sa hausse

(Boursier.com) — Lumibird pointe encore en hausse de 0,8% à 12,90 euros ce jeudi. Le groupe, qui ambitionne de doubler son chiffre d'affaires entre 2020 et 2023, a obtenu hier la mise en place d'un financement de 140 ME pour une durée de 7 ans, dans le but de sécuriser la poursuite de sa croissance sur un modèle mixte déjà éprouvé de croissance organique et de croissance externe.

"L'obtention de ce financement est une bonne nouvelle qui rassure sur le 'pipe M&A' du groupe à court et moyen terme (financement décaissable sous 12 ou 24 mois en fonction du rythme des acquisitions)", notait hier Portzamparc. La maison de bourse a ajusté sa cible à 11,8 euros ('conserver'). Midcap Partners a pour sa part ajusté son objectif sur Lumibird de 12,8 à 13,5 euros en conseillant d'acheter le dossier.