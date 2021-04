Lumibird : peu de réaction...

(Boursier.com) — Lumibird recule de 0,5% à 17,20 euros ce mardi, alors que le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 33,8 ME au 31 mars, en hausse de 66%. Par rapport au chiffre d'affaires 2020 pro-forma, intégrant au 1er janvier les activités laser et ultrasons d'Ellex, la variation annuelle est de +3,2% et +5% à taux de change constant.

Ces chiffres confirment la tendance des trimestres précédents, avec une stabilité de la division Médical confirmant la reprise par rapport à une période de comparaison intégrant des ventes non récurrentes pour 0,85 ME et qui n'était pas encore touchée par la crise, et une progression de la division Photonique, désormais libérée de l'impact des contrats historiques dans le domaine de la Défense.

"Suite à cette publication nous laissons notre scénario quasiment inchangé mais tablons désormais par BU sur une croissance 2021 de +10% dans l'I/S, +15% dans les Capteurs Lidars, -4% dans la Défense/ Spatial et de +42% dans le Médical" commente Portzamparc qui relève légèrement son TP de 15,2 à 16,2 euros et confirme son opinion 'Conserver' sur le dossier.