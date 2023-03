Lumibird : pas si lumineux ?

(Boursier.com) — Le titre Lumibird recule de 4,4% ce mercredi à 16,30 euros. "Dans l'attente de la réunion d'analystes du jour et de précisions sur la guidance 2023, notamment sur les raisons expliquant l'abaissement de la fourchette d'EBITDA, nous confirmons notre scénario, notre recommandation 'Acheter' et notre objectif de cours de 22,1 euros" commente Portzamparc qui estime que la publication est en ligne avec ses attentes et dans le milieu de fourchette de la guidance du management (EBITDA 30-32 ME).

"Comme annoncé, le rebond des résultats S2 (EBITDA 19% +6pts vs S1) a été limité par plusieurs éléments non récurrents (effets brokers, 'R&D') dont l'impact est estimé à 5 ME".

Après un 4e trimestre record (+32% à 66 ME), le chiffre d'affaires annuel consolidé du Groupe Lumibird s'est élevé à 191 ME en 2022, réparti de façon homogène entre les divisions Photonique (93,5 ME, +23%) et Médical (97,5 ME, +13%). La croissance annuelle du groupe a été de 18%, et 12% à périmètre et taux de change constant. Le taux de marge brute du groupe est resté élevé en 2022, à 61,8% contre 63,6% un an plus tôt... Les tensions inflationnistes ont moins impacté la division Médical (61,3% de marge brute vs 61,9% en 2021) où les augmentations de prix peuvent être répercutées rapidement, là où la division Photonique (62,2% vs 65,4%) est freinée par une structure de contrats à plus long terme.

Les investissements de croissance dans la structuration de l'organisation et les charges d'adaptation aux tensions des approvisionnements ont eu pour effet un léger recul de l'EBITDA, de 32,6 ME à 31,3 ME, soit une marge d'EBITDA de 16,4%. La marge s'est nettement améliorée au 2e semestre, à 19% contre 13% au 1er. Retraitée des éléments non récurrents (effets brokers et mobilisation d'équipes 'R&D' à la requalification de composants, soit un total de 5 ME), la marge d'EBITDA s'élève à 19% sur l'ensemble de l'année 2022 et à 23% au second semestre.

L'amélioration de la rentabilité au 2e semestre a porté sur les deux divisions, mais sur l'ensemble de l'année, la division Photonique, plus impactée par les investissements de croissance, subit un retrait plus marqué (marge d'EBITDA à 15,2% vs 21,1% en 2021) que la division Médical (17,6% vs 19,2% en 2021).

Le résultat opérationnel courant s'est établi en 2022 à 16,4 ME, contre 19,8 ME en 2021. Après un résultat financier de -2,8 ME (vs -1,5 ME en 2021) et des impôts à 3,1 ME (vs 3,7 ME en 2021), le résultat net ressort à 11,4 ME, contre 13,9 ME en 2021.

Gros investissements

2022 a par ailleurs été une année de forts investissements dans l'outil industriel, en particulier pour l'expansion du site de Lannion, la création du site de Göteborg pour intégrer les activités télémètres, et la préparation des nouveaux sites de Villejust et de Ljubljana. Les investissements industriels nets s'élèvent ainsi à 20,7 ME sur l'exercice. Le besoin global de trésorerie, de 27,9 ME, est entièrement couvert par la trésorerie existante.

La dette financière nette, composée de 114,2 ME de dette financière brute et 61,7 ME de trésorerie active, s'élève au 31 décembre à 52,5 ME, à comparer à 49,2 ME au 30 juin 2022 et 14,9 ME au 31 décembre 2021.

Lumibird conserve une situation financière solide avec un gearing de 27%, qui permet au Groupe de préserver sa flexibilité financière et sa capacité à continuer de financer ses ambitions de croissance externe, notamment grâce à une dette d'acquisition mobilisable de 82,5 ME...

Perspectives affichées

Les marchés de Lumibird restent extrêmement porteurs et le renforcement des capacités grâce aux investissements sur l'outil industriel devraient soutenir une forte dynamique commerciale dans les semestres à venir.

Dans ce contexte, le groupe vise en 2023 un chiffre d'affaires publié de 250 ME (incluant une croissance de son activité organique de 8% à 10% ainsi que d'éventuelle croissance externe), et un retour du taux de marge d'EBITDA dans une fourchette de 18 à 23%. A moyen-terme (horizon 2026), l'objectif est le maintien d'une croissance organique de 8 à 10% et une progression de la marge d'EBITDA à 25%.