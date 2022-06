Lumibird ouvre une nouvelle filiale en Inde

(Boursier.com) — Lumibird a annoncé l'ouverture de sa nouvelle filiale indienne à Mumbai : Lumibird Medical India. Le spécialiste des technologies laser précise que cette société a pour but de dynamiser les ventes des produits Quantel Medical et Ellex en Inde avec une gamme commune d'échographes et de lasers ophtalmiques ainsi que des équipements pour le diagnostic et le traitement de la sécheresse oculaire.

" Les pathologies ophtalmiques sont en augmentation en Inde. On y réalise chaque année près de 5 millions d'opérations de la cataracte. Selon une étude réalisée en 2019 par le L V Prasad Eye Institute (LVPEI) à Hyderabad, d'ici 2030, 275 millions de personnes devraient être touchées par la sécheresse oculaire. Les déficiences visuelles modérées représentent une part importante et croissante en Inde. En raison de l'augmentation de la part des maladies oculaires et de la croissance modérée des avancées technologiques, le marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 7,3% ", détaille Lumibird.

Lumibird était déjà présent depuis 25 ans sur le marché indien.