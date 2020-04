Lumibird : objectifs suspendus

(Boursier.com) — Le Groupe Lumibird, leader européen des technologies laser, affiche pour l'année 2019 des résultats globalement en hausse, avec notamment un EBE de 21 ME en progression de 26,8% (+17,6% avant IFRS 16) et un résultat net de 8,8 ME traduisant une marge nette stable par rapport à l'exercice précédent. La situation financière est solide, avec 49 ME de trésorerie nette et 30,8 ME de dette financière. Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique, le Groupe assure la continuité d'une partie de ses activités, poursuit ses projets stratégiques et suspend ses objectifs en attendant d'avoir d'avantage de visibilité sur ses marchés.

Le chiffre d'affaires annuel, à 110,7 ME, est, après révision par les commissaires aux comptes, légèrement supérieur au chiffre (110,1) publié le 27 janvier 2020.

Effet saisonnier positif au 2e semestre : rétablissement des marges

La saisonnalité propre aux différentes activités a des effets non seulement sur le chiffre d'affaires mais aussi sur la répartition des résultats sur les deux semestres. Ainsi, après un pincement des marges constaté au 1er semestre 2019, la rentabilité a significativement progressé au 2e semestre, rétablissant sur l'exercice un niveau de marge (EBE et ROC) en phase avec celles de 2018, et ce dans un contexte d'une hausse des capacités de production de l'activité Lidar, en avance de phase.

L'excédent brut d'exploitation 2019 progresse de 26,8%, à 21 ME, dont 1,6 ME lié à l'application de la nouvelle norme IFRS 16.

Le résultat opérationnel courant est de 12,3 ME, en hausse de 7,5% sous l'effet de l'accroissement de l'activité et d'une légère baisse des dépenses opérationnelles, contrebalancées par un accroissement des charges de personnel et des amortissements.

Après un résultat financier de -0,7 ME (contre -0,5 ME en 2018) et une charge d'IS en nette diminution (1,8 ME contre 2,8 ME en 2018), le résultat net s'élève à 8,8 ME, soit un taux de résultat net sur CA de 8%, identique à celui de 2018.

Le BFR est resté stable en 2019 (0,1 ME d'augmentation), notamment grâce à une croissance modérée des stocks (+1 ME) et une bonne gestion des postes clients et fournisseurs (-2,1 ME), ce qui a permis de générer des flux liés aux activités opérationnelles (intégrant l'impact du retraitement IFRS16) de 19,5 ME. Ces ressources ont permis de financer les investissements industriels courants ainsi que certains investissements financiers (titres Halo-Photonics). Après investissements et avant toute mesure de financement externe, le Free cash-flow généré s'élève à 2,4 ME.

Sous l'effet de ces bonnes performances, de l'augmentation de capital de 25 ME en mai 2019, de nouvelles dettes adossées à des investissements spécifiques, industriels (achat du nouveau site de Quantel Médical à Clermont-Ferrand pour 3,4 ME) ou financiers (incluant l'acquisition d'Optotek Medical), Lumibird passe à fin 2019 en situation de cash net positif de 18,2 ME, qui se décompose en 49 ME de trésorerie nette et 30,8 ME de dette financière.

Les capitaux propres sont de 124,9 ME au 31.12.2019. Par ailleurs, le Groupe a également mis en place une dette d'acquisition à hauteur de 35 ME, dont 29,9 ME restent mobilisables à la clôture de l'exercice.

Perspectives : suspension des objectifs dans le contexte de crise sanitaire COVID-19

Dans le contexte de pandémie Covid-19, LUMIBIRD adapte son organisation afin d'assurer, en priorité, la protection de l'ensemble de ses collaborateurs, mais aussi la continuité de ses activités sur des marchés en partie résilients face à la crise, en particulier dans les domaines de la santé et de la défense. Ainsi le groupe garde à ce jour plus de la moitié de ses effectifs opérationnels, soit sur site, soit en télétravail. Il reste ainsi en capacité de vendre, de fabriquer et de livrer plusieurs lignes de produits. Par ailleurs, Lumibird continue de développer un certain nombre de projets stratégiques qui doivent entrer en production dans la deuxième moitié de l'année. Par ailleurs, le Groupe prend toutes les mesures nécessaires à la préservation de sa trésorerie et étudie les dispositifs d'aides les plus adaptés.

A ce jour, sans pouvoir estimer plus précisément l'impact de la crise sur ses différents marchés, le groupe suspend les objectifs précédemment communiqués au marché. Il précisera ses objectifs court et moyen terme dès qu'il sera en mesure de le faire, lors d'une prochaine publication.

La stratégie, qui a porté ses fruits ces deux dernières années, reste axée sur un mix de croissance organique et externe sur les 3 marchés porteurs (Lidar, Défense/Spatial et Médical) tout en maintenant et renforçant le leadership technologique.

Prochaine information : publication du chiffre d'affaires T1 2020, le 27/04/2020, après Bourse.