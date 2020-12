Lumibird : mise en place d'un financement de 140 ME pour une durée de 7 ans

(Boursier.com) — Le Groupe Lumibird annonce ce jour la mise en place d'un financement de 140 ME pour une durée de 7 ans, dans le but de sécuriser la poursuite de sa croissance sur un modèle mixte déjà éprouvé de croissance organique et de croissance externe. Lumibird ambitionne ainsi de doubler son chiffre d'affaires entre 2020 et 2023, avec une croissance concentrée sur ses trois marchés stratégiques Medical, Lidar et Défense/Spatial. Les investissements porteront à la fois sur le renforcement des technologies, en particulier sur le Lidar, et sur l'acquisition de parts de marché et de capacités de production, notamment dans les domaines Medical et Défense/Spatial. Sur le modèle des acquisitions réalisées (Quantel, Optotek, Halo Photonics, Ellex), chaque nouvelle croissance externe doit permettre d'accélérer la croissance organique. Ces objectifs seront précisés à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires le 25 janvier prochain.

Le financement réunit à la fois des prêteurs bancaires et des investisseurs obligataires. L'obligation EURO PP inclut, à côté des covenants financiers traditionnels, deux covenants d'Impact, qui contractualisent l'engagement de l'emprunteur :

-d'augmenter chaque année le pourcentage de salariés en situation de handicap sur les différents sites en France

-d'augmenter le nombre de CDI sur le site de Lannion

Le respect de ces covenants d'Impact modulera le taux de financement jusqu'à la maturité de l'emprunt.

Une partie du financement a été tiré ce jour au closing, le solde étant décaissable sous 12 ou 24 mois en fonction du rythme des acquisitions.

Ces nouvelles lignes viennent solder la ligne de 35 ME mise en place en juin 2019 et dégagent une nouvelle capacité de financement des croissances externes de 105 ME qui viennent s'ajouter à une position de trésorerie de plus de 78 ME au 30/06/2020.

Ce financement a été signé à des conditions très attractives (taux moyen d'environ 2,4%) et le montant et la durée de l'engagement des prêteurs confirment la qualité de crédit du Groupe Lumibird et la robustesse de son modèle de développement par croissance organique et externe.