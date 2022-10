Lumibird met tout en oeuvre pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe LUMIBIRD s'est établi à 124,9 ME au 30 septembre 2022, en hausse de 8% à taux de change constants. Du fait de la forte hausse du dollar sur la période, la croissance du CA en données publiée a été portée à 11% à l'issue des 9 premiers mois de l'exercice.

Sur 9 mois, les deux divisions Photonique et Médical progressent au même rythme, avec au 3e trimestre une hausse d'activité un peu plus rapide sur la division Médical (+11% à 21,3 ME) que sur la division Photonique (+9% à 19,6 ME).

La hausse du chiffre d'affaires de la division Photonique s'explique par la croissance au 3e trimestre (+8% à 9 ME) de l'activité Industriel et Scientifique (+4% sur 9 mois à 26,3 ME), une stabilité de l'activité Lidar au 3e trimestre (+2% à 5,4 ME) après un très fort 2e trimestre (+29% sur 9 mois à 16,4 ME) et la croissance au 3e trimestre (+18% à 5,2 ME) de l'activité Défense/Spatial (croissance de +6% sur 9 mois à 15,4 ME). L'intégration dans Lumibird Photonics Sweden de l'activité Télémetre Défense (ex Saab), contribue pour 0,9 ME au chiffre d'affaires du 3e trimestre et 1,2 ME depuis son intégration fin mai 2022.

L'activité Défense/Spatial (avec le phasing des contrats et l'intégration de la Suède) et l'activité Lidar vont soutenir fortement la dynamique de la division Photonique sur le 4e trimestre 2022.

La division Médical, continue de bénéficier d'une accélération de ses ventes sur l'ensemble des territoires. Le renforcement des équipes marketing et commerciales, l'élargissement de la gamme de produits vers des marchés porteurs avec notamment le lancement du CSTIM pour le traitement de la sécheresse oculaire, l'obtention de plusieurs certifications et enregistrements, soutiennent cette bonne dynamique.

Comme chaque année à la même période, le carnet de commandes et le planning de livraisons permettent d'anticiper un niveau de chiffre d'affaires au 4e trimestre très supérieur à celui des trois autres. (chiffre d'affaires de 49,8 ME au 4e trimestre 2021 hors Lumibird Photonics Sweden).

Le groupe met tout en oeuvre pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires 2022 conforme au consensus, dans un contexte de difficultés de 'supply chain', d'approvisionnement et de surenchérissement des coûts (forte inflation notamment électronique).

Prochains rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires annuel 2022, le 23 janvier 2023, après Bourse.