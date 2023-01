Lumibird : marge en question

(Boursier.com) — Lumibird consolide de 3% à 18,3 euros au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires annuel de 191 ME, en croissance organique de 12%. La firme a enregistré un 4e trimestre record, avec des revenus de 66 ME, en hausse de 32%. La rentabilité est annoncée en phase de normalisation sur le deuxième semestre, avec un taux de marge d'EBITDA entre 18% et 19%, permettant un rattrapage partiel de la baisse de la rentabilité observée au premier semestre. L'EBITDA annuel 2022 est ainsi estimé entre 30 et 32 ME.

Malgré des effets de base devenus exigeants, Lumibird maintient un rythme de croissance à deux chiffres et achève 2022 sur une progression solide au sein de toutes les activités et sur l'ensemble des géographies, détaille TP ICAP Midcap. Les investissements capacitaires dans plusieurs sites de production pour préparer la croissance future ainsi que le renchérissement des composants ont cependant pénalisé la marge d'Ebitda. Pour autant, les objectifs 2023 d'une marge d'Ebitda entre 20% et 25% sont réitérés. Le courtier réitère ainsi sa recommandation 'achat' avec une cible relevée de 20,5 à 23 euros.

Portzamparc met en avant le CA record mais aussi la déception sur la marge. Cette dernière et la révision de ses attentes de rentabilité 2022 (16,5% d'EBITDA vs 19,6%) sont compensés en partie par le net relèvement de ses prévisions de croissance (scénario 2023 sur le bas de la guidance de CA et d'EBITDA). Le bureau d'études reste à l''achat' et ajuste son objectif de cours de 21,6 à 22,1 euros.