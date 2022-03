Lumibird : le résultat net ressort à 13,9 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel consolidé du Groupe LUMIBIRD s'élève à 162,5 ME en 2021, en hausse annuelle de 28% en données publiées et +11% en proforma, une croissance quasiment aussi forte sur ses deux divisions, Photonique et Médical.

Avec un EBE de 32,6 ME, soit 20,1% du chiffre d'affaires, LUMIBIRD atteint dès 2021 son objectif d'une marge d'EBE comprise dans une fourchette de 20 à 25%. Le résultat opérationnel courant est de 19,8 ME, soit 12,2% du chiffre d'affaires et une progression de 27% par rapport au ROC proforma 2020.

Le résultat opérationnel s'établit à 19,1 ME, contre 10,1 ME proforma en 2020. Il est rappelé que le résultat 2020 comprenait des charges non récurrentes importantes, dont principalement les coûts de la fraude aux moyens de paiement pour 4,0 MEUR et les frais d'acquisition des regroupements d'entreprises pour 1,4 ME.

Le résultat avant impôts est de 17,6 ME, après un résultat financier de 1,5 ME, qui intègre des différences de change positives pour 0,9 ME.

Après une contribution d'IS de (3,7) ME, le résultat net ressort à 13,9 ME, contre 4,4 ME proforma en 2020.

Le total de bilan passe de 305,6 ME en 2020 à 347,6 ME au 31.12.2021, sous l'effet principalement de l'augmentation des fonds propres et de la dette financière.

Les capitaux propres passent de 163,7 ME à 181,3 ME, le principal facteur étant le résultat net du Groupe en 2021 de 13,9 ME ;

La dette financière brute passe de 88,3 ME à 112 ME, avec notamment le tirage comme prévu de la ligne obligataire (+22,5 ME), des tirages de lignes adossées visant à aligner la maturité de la dette aux investissements sous-jacents (+15,8 ME) et des remboursements d'emprunts bancaires pour 18,1 ME :

Compte tenu d'une trésorerie active de 97,1 ME au 31.12.2021 (versus 80,3 ME un an plus tôt), la dette financière nette au 31.12.2021 s'établit à 14,9 ME, à comparer à 8 ME au 31.12.2020.

Cette situation financière permet au groupe de préserver sa flexibilité financière et sa capacité à continuer de financer ses ambitions de croissance.

Les flux de trésorerie générés par l'activité en 2021, à 26,6 ME, couvrent largement les investissements industriels (18,2 ME) qui se composent principalement des investissements de 'R&D' (10,7 ME), d'installations et d'agencements techniques (4,7 ME) et de l'acquisition d'un avion privé, pour 3,9 ME, destiné au transport des collaborateurs entre les différents sites européens du Groupe. A ceux-ci s'ajoutent 8,3 ME d'investissements financiers (principalement composé de l'acquisition de 37% du capital de CILAS) et 2,1 ME correspondant à la 2e échéance de paiement pour l'acquisition d'Halo Photonics.

Les flux des opérations de financement (+18,2 ME) traduisent la poursuite de l'optimisation des ressources financières du Groupe.

Perspectives

Dans le cadre de sa stratégie globale, l'ambition du Groupe, réaffirmée au travers de sa "roadmap 2020-2023" est de se positionner comme leader - tant technologique que commercial - dans les secteurs de la Photonique et du Médical qui se traduit par :

-une densification dans le marché de l'ophtalmologie - diagnostic et traitement - via une présence mondiale renforcée ;

-Un élargissement de son rôle de fournisseur en équipements d'origine (OEM) pour d'autres acteurs du secteur médical ;

-Un renforcement dans les marchés des capteurs LIDAR pour accompagner les développements des marchés des véhicules autonomes, de l'éolien et du scan3D ;

-Un renforcement dans le secteur spatial et le secteur de la défense, pour accompagner l'évolution du secteur en Europe et en Amérique du Nord.

LUMIBIRD enregistre depuis le début de l'année 2022 un bon niveau de commandes, aussi bien en Photonique, sur ses trois segments d'activité, qu'en Médical. Grâce à une stratégie d'intégration croissante de la fabrication de ses composants clés, le Groupe réduit fortement son exposition aux difficultés d'approvisionnement qui touchent les industriels au niveau mondial. LUMIBIRD est par ailleurs peu affecté par les tensions géopolitiques en Ukraine et en Russie que ce soit au niveau de ses ventes (moins de 2% du chiffre d'affaires), de ses achats (approvisionnements sécurisés pour l'année 2022) ou du risque client.

L'opération de rachat des actifs de l'activité télémètre de Saab en Suède suit le calendrier prévu lors du signing début 2020, avec un closing prévu au cours du 2nd trimestre 2022. Le projet d'investissement dans Cilas ne s'étend pas pour le moment au-delà d'une participation de 37% du capital, sans influence notable.

Dans ce contexte, le Groupe réaffirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires publié 2023 supérieur à 250 ME, sous l'effet de la croissance organique et externe. En termes de rentabilité, au-delà des synergies attendues, la performance des achats, la rationalisation de la supply chain et une intégration verticale croissante doivent contribuer à un objectif de taux de marge d'EBE courant continuant de croître à l'intérieur d'une fourchette de 20 à 25%.

Prochaine information : publication du chiffre d'affaires T1 2022, le 25/04/2022, après Bourse.