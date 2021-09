Lumibird : le résultat net repasse dans le vert

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Lumibird au 1er semestre 2021 s'élève à 75,4 ME, en hausse de 65% à données publiées et +13% en pro forma, confirmant ainsi la reprise de la croissance organique qui avait été amorcée au 4e trimestre 2020.

La société enregistre au 1er semestre 2021 un résultat opérationnel courant de 8,6 ME, soit 11,4% du chiffre d'affaires, à comparer à 6,3% un an plus tôt.

Le résultat net ressort à 5,1 ME contre une perte de 1,9 ME au 1er semestre 2020.

Lumibird confirme ses objectifs d'un doublement de son chiffre d'affaires publié entre 2020 et 2023 sous l'effet de la croissance organique et externe, et d'une marge d'EBE en croissance dans une fourchette de 20 à 25% à partir de 2021.