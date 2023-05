Lumibird : fait l'acquisition de Convergent Photonics

(Boursier.com) — Lumibird annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition des activités laser haute puissance et semi-conducteurs de Prima Industrie.

Convergent Photonics présente un savoir-faire historique de plus de 50 ans dans la conception et fabrication de lasers semi-conducteurs et de packaging de diodes laser, ainsi que la conception et fabrication de lasers à fibre de forte puissance pour le secteur médical (urologie, chirurgie...). 80 personnes, réparties entre l'Italie et les USA, rejoindront le Groupe Lumibird.

Convergent Photonics a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros en 2022 pour un EBITDA négatif de 1,5 millions d'euros.

"Cette acquisition constitue une nouvelle étape dans la stratégie d'investissement du groupe et présente un double intérêt stratégique en renforçant son positionnement stratégique sur les semi-conducteurs et les lasers à fibre de très forte puissance, et en ouvrant de nouveaux segments de marché", commente le Français.