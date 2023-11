Lumibird : et maintenant ?

(Boursier.com) — A la suite des rumeurs d'hier, selon lesquelles Lumibird pourrait se désengager de Cilas et qui expliquaient que le groupe serait en discussion avec les co-actionnaires pour la revente de ses 37% rachetés en juillet 2021 pour 7,5 ME, la société s'est fendu d'un communiqué de presse ce matin et a confirmé orienter ses discussions sur le dossier Cilas "vers un partenariat plus technologique et industriel que capitalistique".

Lumibird ne parle pas pour autant de cession de participation mais ajoute que son projet d'investissement dans Cilas ne s'étend pas au-delà d'une participation de 37% du capital, sans influence notable.

"L'intérêt d'un rapprochement reste entier, et s'est même renforcé cette année. Dans ce contexte, la volonté du Groupe est de construire un accord avec Cilas, où Lumibird contribuera très activement au développement d'une filière de défense souveraine", écrit encore la société cotée.

"Cette confirmation ne nous donne, pour le moment, aucun élément sur l'avenir de la participation de Lumibird au capital de Cilas (maintien de la participation ou cession ?)" souligne Portzamparc qui vise un cours de 18,1 euros en restant acheteur sur le dossier. Le titre reste ferme ce vendredi en bourse de Paris sur les 13 euros.