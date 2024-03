Lumibird enchaîne les contrats dans la défense

(Boursier.com) — Lumibird grimpe de 0,2% sur les 14 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé que sa filiale Photonics Sweden AB avait reçu deux commandes importantes du groupe Saab pour le télémètre laser OdiPro destiné au véhicule de combat CV90. La valeur totale de la commande s'élève à environ 130 millions de couronnes suédoises (11,5 millions d'euros) sur une durée de contrat de 2024 à 2029. Lumibird fournira le télémètre laser OdiPro pour le CV90 de BAE System commandé par la Slovaquie et la République tchèque en 2024. Les travaux seront réalisés à Göteborg, en Suède.

Portzamparc souligne que cette très bonne nouvelle intervient seulement 5 mois après le gros contrat de 20 ME signé dans les applications aéroportées. De quoi rappeler que l'activité pèse 19% du CA global et rester acheteur sur le dossier...