Lumibird : en ligne avec ses objectifs de croissance à trois ans

Lumibird : en ligne avec ses objectifs de croissance à trois ans









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Lumibird sur les 6 premiers mois 2021 s'élève à 75,5 ME, en hausse de 65% en données publiées et +13% en pro forma, intégrant au 1er janvier les activités laser et ultrasons d'Ellex.

Une partie importante des ventes étant réalisée en dollars US, la variation à taux de change constant est de +16%, après neutralisation d'effets de change négatif pour 1,6 ME. Lumibird confirme ainsi la dynamique du Groupe avec une

croissance à deux chiffres sur ses deux divisions.

Sur la division Photonique, les activités Industriel et Scientifique poursuivent leur forte progression (+39% à 17,1 ME), en particulier grâce à l'accélération des ventes OEM sur les applications écrans plats et médicales. L'activité Lidar (-17% à 7,4 ME) accentue la tendance du 1er trimestre marqué par une reprise des ventes de lasers auprès des intégrateurs, en particulier dans le domaine des véhicules autonomes, contrebalancée par un recul des livraisons de systèmes Lidar aux utilisateurs finaux, du fait de retards d'approvisionnement. L'activité Défense/Spatial, libérée de l'effet de base du contrat MegaJoule, enregistre une progression significative (+18% à 10,1 ME).

La division Médical croît de +158% en données publiées et de +11% en pro forma. Corrigé des effets de change et du contrat lybien de 0,85 ME, la progression pro forma est de 16%. La forte progression des activités Médical au 2e trimestre (+25% en pro forma) reflète à la fois l'effet de rattrapage par rapport à une période 2020 relativement marquée par la crise sanitaire mais aussi la poursuite du déploiement des synergies commerciales favorisant les ventes croisées des gammes Lumibird et Ellex dans toutes les filiales du Groupe.

Avec une croissance organique à deux chiffres sur le premier semestre, Lumibird est en ligne avec ses objectifs de croissance à trois ans annoncés début 2021. Le Groupe progresse également sur le front de la croissance externe, avec deux projets d'acquisition (Saab et Cilas) initiés dans le domaine Défense et Spatial au cours du semestre.