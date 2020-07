Lumibird : en hausse après les annonces

(Boursier.com) — Lumibird monte de 2,8% à 11,72 euros ce mardi, alors que le leader européen des technologies laser a finalisé le 30 juin l'acquisition des activités laser et ultrasons d'Ellex. Cette acquisition double la taille de la division Médical du groupe à environ 80 ME de CA et donne naissance à un leader mondial des technologies laser et ultrasons pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires.

Par cette acquisition, le groupe s'enrichit de produits de grande qualité complémentaires à sa gamme actuelle et étend sa présence géographique, notamment aux Etats-Unis et au Japon, qui sont les deux premiers marchés mondiaux pour les dispositifs médicaux en ophtalmologie. De quoi renforcer son leadership sur ce créneau, commente Portzamparc qui reste à conserver sur le dossier. De son côté, Midcap Partners a revalorisé le titre de 11,9 à 12,8 euros en étant à l'achat.