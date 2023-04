Lumibird : en croissance de 8% au premier trimestre

(Boursier.com) — Lumibird , spécialiste européen des technologies laser, a enregistré au 1er trimestre 2023 une croissance de 8% de son chiffre d'affaires consolidé, à 40,9 ME.

La division Photonique a progressé de 6% à 18,4 ME (+7% à taux de change constant) mais Lumibird annonce que l'objectif de 2023 devrait être atteint. En raison du déménagement sur le nouveau site de Villejust, à Paris, les niveaux de production de ce site de fabrication ont été réduits d'un tiers au cours du premier trimestre. Cela a eu un impact sur le chiffre d'affaires du segment Industriel et Scientifique, qui s'est élevé à 5,4 millions d'euros, soit 31% de moins qu'au 1er trimestre 2021. L'usine de Villejust est désormais pleinement opérationnelle et soutiendra la forte demande pour l'année 2023.

La division Médical a progressé de 9% pour atteindre 22,5 ME. Les ventes de la division se répartissent entre le diagnostic (24%) et le traitement (76%). Le premier trimestre a été très actif d'un point de vue commercial et marketing pour les deux segments (lancements de produits au niveau mondial, congrès phares en Asie et en Amérique du Sud) et le nouveau site slovène est désormais pleinement opérationnel et soutiendra la forte demande pour l'année 2023.

Lumibird maintient ses objectifs 2023, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires de 8-10% et une marge d'EBITDA comprise entre 20 et 25%.

Le groupe reste actif sur les opportunités d'acquisitions potentielles. Si elles devaient se réaliser en 2023, le chiffre d'affaires annuel (intégrant la contribution des activités acquises sur 12 mois) pourrait atteindre jusqu'à 250 millions d'euros. Lumibird prévient que certaines de ces potentielles acquisitions pourraient avoir un effet dilutif sur l'EBITDA, ce qui ramènerait à 18-23% la marge d'EBITDA annuelle (intégrant la contribution des activités acquises sur 12 mois) pour la première année de l'acquisition.