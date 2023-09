Lumibird : des comptes salués !

(Boursier.com) — Lumibird s'adjuge 6% à 14 euros ce mercredi, au lendemain de la présentation de comptes semestriels en nette amélioration. Le spécialiste des lasers a dégagé sur les six premiers mois de l'année un résultat opérationnel courant de 6 ME, contre 3,9 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 97,2 ME, en hausse de 17% à périmètre et taux de change constant. La société a enregistré un EBITDA de 13,8 ME, soit 14,2% du chiffre d'affaires contre 13,3% un an plus tôt sous l'effet combiné de la croissance du chiffre d'affaires et de moindres surcoûts liées aux tensions inflationnistes.

Dans ce contexte, le groupe a réitéré ses objectifs pour l'année 2023 à savoir sur le périmètre au 31 décembre 2022, une croissance organique supérieure à 8% et une marge d'EBITDA excluant Convergent Photonics supérieure à 20%, intégrant une forte saisonnalité entre le premier et le second semestre. Le groupe continue d'explorer les opportunités de croissance externe, mais ne prévoit pas de finaliser une nouvelle acquisition au cours des quatre derniers mois de l'année.

TP ICAP Midcap note que les résultats sont ressortis conformes à ses attentes. Il réitère ainsi son conseil 'achat' et son objectif de 23 euros. Les tendances de marché positives, ainsi que l'effet de levier de la stratégie de verticalisation et industrialisation sur les marges ne sont toujours pas reflétés dans les cours. Valorisé à seulement 6 fois en VE/EBITDA 2024, en forte décote par rapport aux comparables, et avec des BPA en forte progression sur la période 2022-2026, le broker continue de penser que Lumibird demeure sous-évalué au regard de ses fondamentaux.

Portzamparc estime que le momentum du S2 restera favorable, mais le rebond de la rentabilité est "challenging". La décote de 25% du dossier reste en soutien du titre, l'analyste ajustant malgré tout à la marge son cours cible de 19,4 à 19 euros.