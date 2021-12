Lumibird : des ambitions fortes pour Quantel Medical

(Boursier.com) — Après un exercice 2020 sous le signe de la constance, le groupe Quantel Medical -qui appartient à Lumibird Medical, division médicale du groupe Lumibird- est reparti de plus belle en 2021, affichant une croissance de 124 % au 1er trimestre. La suite de l'exercice a d'ailleurs confirmé cette tendance.

"Les résultats de ce 1er trimestre sont à considérer avec l'intégration d'Ellex, précise le directeur général, Jean-Marc Gendre. A périmètre constant, nous sommes malgré tout sur une croissance de plus de 20 %, qui confirme la reprise globale de notre activité"

Avec la fusion, Quantel Medical devient leader mondial en ophtalmologie

Via la holding financière Lumibird Medical, Quantel Medical a conclu en juillet 2020 l'acquisition de la société Ellex sur le périmètre de solutions technologiques laser et ultrasons, avec pour objectif de lutter au mieux contre la cécité dans le monde.

Ce rachat -incluant la marque commerciale Ellex, le site de R&D et production basé à Adelaïde et les filiales commerciales basées en Australie, au Japon, aux Etats-Unis- marque donc une étape majeure et stratégique dans l'histoire des deux sociétés de renom en ophtalmologie.

Quantel Medical et Ellex partagent désormais un héritage commun en matière de technologies de pointe pour le diagnostic et le traitement des principales causes de cécité dans le monde : glaucome, cataracte, DMLA et rétinopathie diabétique.

Doubler le chiffre d'affaires d'ici 2023

De 80 millions d'euros de chiffre d'affaires 2020 pour le groupe, qui inclut la société slovène Optotek, Jean-Marc Gendre a pour objectif de passer à 160 millions d'euros d'ici 2023.

Avec un effectif global de près de 500 collaborateurs, dont 145 dans un siège flambant neuf à Cournon-d'Auvergne (inauguré en juin 2021), d'autres recrutements sont annoncés pour 2022.

"Nous voulons garder notre dynamique de croissance. L'intégration d'Ellex et les synergies avec Quantel Medical portent leurs fruits. Nous avons désormais 45 commerciaux dans le monde pour vendre nos produits et le nouveau siège contribue à une meilleure rentabilité. Les congrès ont repris. Et nous investissons dans le lancement de nouveaux produits pour continuer à grandir", commente Jean-Marc Gendre, Directeur Général de Quantel Medical

Dans un futur proche, Quantel Medical va notamment lancer un nouvel appareil à laser pour le traitement de la cataracte et souhaite aller plus loin concernant son développement dans les domaines de la sécheresse oculaire (diagnostic et traitement) et du glaucome.