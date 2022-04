Lumibird : croissance solide au premier trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lumibird s'établit à 38 ME au 31 mars 2022, en hausse de 12% (11% à périmètre et taux de change constant). Lumibird annonce que ces chiffres confirment la tendance des trimestres précédents, avec une croissance solide des deux divisions : +19% pour la division Photonique et +8% pour la division Médical.

Lumibird indique conserver un bon carnet de commande, en Photonique et en Médical, grâce à un portefeuille de produits à forte valeur ajoutée technologique et une empreinte commerciale qui continue de s'étendre au niveau mondial. Cependant, la production s'effectue dans un marché où les difficultés d'approvisionnement en composants peuvent ralentir temporairement les livraisons de certaines gammes.

La division Médical prévoit la mise sur le marché de plusieurs nouveaux produits cette année et a annoncé ce mois-ci le lancement de son nouveau laser Capsulo pour le traitement de la cataracte secondaire.

Le groupe réaffirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires publié 2023 supérieur à 250 ME sous l'effet de la croissance organique et externe, et d'un taux de marge d'EBE continuant de croître dans une fourchette de 20 à 25%.