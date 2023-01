Lumibird : croissance organique annuelle de 12%

(Boursier.com) — Le groupe Lumibird affiche un chiffre d'affaires annuel de 191 ME en 2022, réparti de façon homogène entre les divisions Photonique (93,5 ME, +23%) et Médical (97,5 ME, +13%). A périmètre et taux de change constant, la croissance annuelle est de 12%. L'impact de périmètre est lié à l'intégration au 31 mai des activités Télémètres de défense de Lumibird Photonics Sweden (ex Saab), dont la contribution s'élève à 5,7 ME sur l'année. L'effet de change annuel est positif et représente 3,7 ME, majoritairement lié à l'appréciation du dollar sur la période.

Lumibird précise avoir enregistré un 4e trimestre record, à 66 ME, en hausse de 32%.

La rentabilité est annoncée en phase de normalisation sur le deuxième semestre, avec un taux de marge d'EBITDA entre 18% et 19%, permettant un rattrapage partiel de la baisse de la rentabilité observée au premier semestre. L'EBITDA annuel 2022 est estimé entre 30 et 32 ME.

Lumibird confirme son objectif 2023 de réaliser une croissance organique de son chiffre d'affaires de 8 à 10% et une marge d'EBITDA dans une fourchette de 20% à 25%. Le groupe continue d'être actif sur les opportunités d'acquisition potentielle.