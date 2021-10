Lumibird confirme ses ambitions de doublement de chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Lumibird sur les 9 premiers mois 2021 s'élève à 112,6 millions d'euros, en hausse de +43% en données publiées et +13% en pro forma, intégrant au 1er janvier les activités laser et ultrasons d'Ellex. La variation à taux de change constant est de +15%, après neutralisation d'effets de change négatif liés au dollar US pour 1,7 ME. La dynamique de croissance du Groupe se maintient sur ses deux divisions, avec une croissance plus marquée en Photonique au 3e trimestre.

Sur la division Photonique, la croissance est de +19% sur 9 mois en données publiées, à 52,6 ME. La division Médical affiche sur 9 mois une croissance de +76% en données publiées et de +9% en pro forma (+11% à taux de change constant). Sous l'effet des synergies commerciales favorisant les ventes croisées des gammes Quantel Medical, Optotek et Ellex dans toutes les filiales du Groupe, le carnet de commande laisse augurer d'un fort niveau d'activité au 4e trimestre.

Perspectives

Avec un 4e trimestre toujours très actif, attendu proche du T4 2020, Lumibird prévoit un chiffre d'affaires annuel en ligne avec le consensus de marché. Le Groupe confirme ainsi ses objectifs d'un doublement de chiffre d'affaires publié entre 2020 et 2023 sous l'effet de la croissance organique et externe, et d'une marge d'EBE en croissance dans une fourchette de 20 à 25% à partir de 2021.

Lumibird continue de travailler à la réalisation des deux projets de croissance externe dans le domaine Défense/Spatial : SAAB, initié en mars 2021, et Cilas, démarré plus récemment.