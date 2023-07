Lumibird : chiffre d'affaires semestriel en progression de 16%

(Boursier.com) — Lumibird , spécialiste européen des technologies laser, a enregistré au deuxième trimestre 2023 une croissance de 22% de son chiffre d'affaires consolidé, à 56,3 ME.

Cela porte le chiffre d'affaires semestriel à 97,2 ME au 30 juin 2023, en progression de +16% (+17% à périmètre et taux de change constants). Ces chiffres confirment la tendance d'une croissance à deux chiffres pour les deux divisions : +19% pour la division Photonique et +13% pour la division Médical.

Lumibird maintient ses objectifs 2023, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires de 8-10% et une marge d'EBITDA comprise entre 20 et 25%. Le groupe précise que l'évolution de l'EBITDA 2023 devrait être comparable avec la saisonnalité de l'année précédente.