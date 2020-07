Lumibird : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 10,6%

(Boursier.com) — Le groupe Lumibird a connu au premier semestre 2020 une baisse d'activité de 10,6% avec un chiffre d'affaires consolidé de 46,2 ME (-17% en organique). En intégrant cette acquisition depuis le 1er janvier, le chiffre d'affaires pro forma au 30 juin s'élève à 65 ME.

Le pôle Medical (-10,5% à 15,8 ME) a été impacté par la crise au second trimestre du fait de l'annulation des grands congrès d'ophtalmologie européens qui constituaient historiquement des temps forts de l'activité commerciale. La politique commerciale a été adaptée au contexte de vente à distance avec pour effet un étalement des commandes dans le temps. Le fort impact de la crise en Amérique Latine a par ailleurs considérablement freiné l'activité dans cette zone. Toutefois, Lumibird annonce que grâce à une présence mondiale et une offre innovante et attractive, le pôle Medical termine le 1er semestre avec un bon carnet de commandes et une dynamique renforcée par l'acquisition des activités laser et ultrasons d'Ellex, finalisée au 30 juin.

En matière de résultats, Lumibird assure que les efforts de réduction des charges réalisés devraient compenser la baisse du chiffre d'affaires sur le semestre.