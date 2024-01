Lumibird : chiffre d'affaires 2023 supérieur à 200 ME

(Boursier.com) — Le groupe Lumibird affiche un chiffre d'affaires 2023 de 203,6 ME, en hause de 6,6% ont +7,5% à périmètre et taux de change constants.

La division Photonique a progressé de +7,8% (+7,4% à périmètre et taux de change constants) sur l'année, avec un 4e trimestre à 34,9 ME, proche du record du 4e trimestre 2022 (35,3 ME).

La division Médical progresse de 5,5% sur l'année (+7,6% à taux de change constant) à 102,8 ME, avec un léger recul au 4e trimestre (-3% à 29,8 ME) lié à des reports de ventes sur 2024 pour des raisons règlementaires (retard des autorisations de mise sur le marché) ou administratives (nouvelle politique d'achats dans les hôpitaux publics en Chine). La répartition du chiffre d'affaires entre le diagnostic (23%) et le traitement (77%) est similaire aux années précédentes.

Le niveau de chiffre d'affaires atteint sur l'année permet de confirmer le niveau de rentabilité attendu avec une marge d'EBITDA supérieure à 17% à périmètre constant pour l'ensemble de l'exercice 2023.

Lumibird annonce conserver sa trajectoire de croissance portée par la dynamique de ses marchés clés : Défense / Spatial, Médical et Lidar où la demande est forte à court et moyen-terme.