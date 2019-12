Lumibird bondit après l'opération australienne

(Boursier.com) — Lumibird flambe de 8,8% à 14,6 euros à l'ouverture du marché parisien, dopé par la signature d'un accord avec la société australienne Ellex Medical portant sur l'acquisition des activités laser et ultrason d'Ellex pour 100 millions de dollars australiens (environ 62 ME). Cette opération donnera naissance à un leader mondial des technologies laser et ultrasons pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires.