Lumibird : bon début d'année...

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Lumibird s'établit à 84 ME au 30 juin 2022, en hausse de 11% et de 9% à périmètre et taux de change constant. Cette progression se répartit de façon homogène entre les divisions Photonique et Médical.

La société se dit organisée pour produire dans un contexte de tensions sur les approvisionnements au niveau mondial. Celles-ci peuvent cependant occasionner des reports de livraison d'un trimestre sur l'autre sur les différents segments d'activité.

Lumibird réaffirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires publié 2023 supérieur à 250 ME sous l'effet de la croissance organique et externe, et d'un taux de marge d'EBE continuant de croître dans une fourchette de 20 à 25%.