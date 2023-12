Lumibird : avertissement sur les ventes et les résultats

(Boursier.com) — Lumibird a réévalué, à quelques semaines de la clôture de l'exercice, son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours.

Celui-ci est ajusté à un minimum de 200 ME, soit une croissance organique d'au moins 5%, inférieure aux 8% annoncés en début d'année et confirmés fin octobre.

Les facteurs d'ajustement, pour les divisions Médical et Photonique, ne remettent pas en cause la bonne dynamique commerciale et les perspectives de croissance moyen-terme. Il s'agit principalement de reports de livraisons du 4e trimestre sur 2024, de reports de commandes et d'effets de change défavorables persistants au 4e trimestre.

La révision du chiffre d'affaires annuel impactera mécaniquement la marge d'EBITDA qui est attendue supérieure à 17%, en-dessous des 20% annoncés.