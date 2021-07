Lumibird : annonce saluée

Lumibird : annonce saluée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lumibird grimpe de 2,5% à 15,80 euros ce mardi, alors que le groupe a indiqué avoir signé un accord d'exclusivité avec Areva afin d'acquérir sa participation de 37% dans la société Cilas, spécialiste des lasers et de l'optronique. Lumibird précise que la complémentarité des portefeuilles technologiques permettra de bénéficier de synergies technologiques duales (civiles et militaires) et constituera une offre et une capacité de développement en sous-systèmes et composants lasers sans équivalent en Europe, avec des moyens humains, techniques et industriels pour répondre au mieux aux attentes des acteurs du secteur.

La finalisation de l'acquisition, soumise aux autorisations administratives d'usage, est attendue dans les prochains jours.

"En première approche, cette opération semble offrir de très belles perspectives afin d'accroitre significativement le développement et le poids de l'activité Défense (21 ME CA 2020) de Lumibird en Europe" commente Portzamparc qui rappelle par ailleurs que le groupe faisait face à Safran et MBDA sur cette opération... De quoi viser un cours de 16,20 euros en conseillant de conserver le titre.