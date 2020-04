Lumibird : Amiral Gestion se renforce

Lumibird : Amiral Gestion se renforce









Crédit photo © Société Quantel

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 7 avril 2020 par l'AMF, la société Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en hausse, le 3 avril 2020, le seuil de 5% des droits de vote de la société Lumibird, et détenir, pour le compte desdits fonds, 1.015.760 actions Lumibird représentant autant de droits de vote, soit 5,51% du capital et 5,005% des droits de vote de cette société, qui figure parmi les plus grands spécialistes mondiaux du laser. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Lumibird sur le marché, précise par ailleurs Amiral Gestion à l'autorité de marché.