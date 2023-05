Lumibird : acquisition saluée

(Boursier.com) — Lumibird bondit de plus de 7% à 15,1 euros en matinée, les investisseurs saluant l'acquisition des activités laser haute puissance et semi-conducteurs de Prima Industrie, Convergent Photonics. Ce denrier présente un savoir-faire historique de plus de 50 ans dans la conception et fabrication de lasers semi-conducteurs et de packaging de diodes laser, ainsi que la conception et fabrication de lasers à fibre de forte puissance pour le secteur médical (urologie, chirurgie...). Convergent Photonics a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros en 2022 pour un EBITDA négatif de 1,5 millions d'euros.

"Cette acquisition constitue une nouvelle étape dans la stratégie d'investissement du groupe et présente un double intérêt stratégique en renforçant son positionnement stratégique sur les semi-conducteurs et les lasers à fibre de très forte puissance, et en ouvrant de nouveaux segments de marché", commente le groupe. Lumibird financera son acquisition par sa trésorerie disponible ou par le tirage des lignes bancaires dont dispose le groupe, dans le respect des covenants

Portzamparc ('achat') parle d'un projet particulièrement prometteur qui devrait être source de nombreuses synergies. Convergent Photonics permettra notamment à Lumibird d'intégrer verticalement la production de nouveaux composants semi-conducteurs critiques et de diversifier son pôle médical en ouvrant le marché de l'urologie et de la gynécologie.