Lumibird a été retenu par Areva pour le rachat de la participation dans Cilas

(Boursier.com) — Lumibird indique avoir signé un accord d'exclusivité avec Areva afin d'acquérir sa participation de 37% dans la société Cilas, spécialiste des lasers et de l'optronique. Lumibird précise que la complémentarité des portefeuilles technologiques permettra de bénéficier de synergies technologiques duales (civiles et militaires) et constituera une offre et une capacité de développement en sous-systèmes et composants lasers sans équivalent en Europe, avec des moyens humains, techniques et industriels pour répondre au mieux aux attentes des acteurs du secteur.

" Cette acquisition va permettre l'émergence d'un nouvel acteur de taille critique suffisante pour servir efficacement les intérêts des grands intégrateurs français ainsi que ceux des états européens. La réalisation de cette opération ouvrira la voie à l'acquisition d'autres pépites technologiques européennes pouvant enrichir et accélérer ce modèle de développement ", commente Marc Le Flohic, PDG et fondateur de Lumibird

La finalisation de l'acquisition, soumise aux autorisations administratives d'usage, est attendue dans les prochains jours.