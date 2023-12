Lumibird : -10% après l'avertissement sur les ventes et les résultats

(Boursier.com) — Lumibird chute de 10% à 11,55 euros ce vendredi après avoir ajusté, à quelques semaines de la clôture de l'exercice, son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. Celui-ci est ajusté à un minimum de 200 ME, soit une croissance organique d'au moins 5%, inférieure aux 8% annoncés en début d'année et confirmés fin octobre.

Les facteurs d'ajustement, pour les divisions Médical et Photonique, ne remettent pas en cause la bonne dynamique commerciale et les perspectives de croissance moyen-terme. Il s'agit principalement de reports de livraisons du 4e trimestre sur 2024, de reports de commandes et d'effets de change défavorables persistants au 4e trimestre.

La révision du chiffre d'affaires annuel impactera mécaniquement la marge d'EBITDA qui est attendue supérieure à 17%, en-dessous des 20% annoncés...

"La révision de notre scénario nous amène à revoir notre objectif de 18,1 à 14,3 euros et à abaisser notre recommandation à 'Renforcer'" commente Portzamparc pour qui "l'enchaînement des déceptions (second warning en un an) et le manque de crédibilité du management devraient pénaliser le titre à court/moyen terme, alors que les multiples de valorisation restent exigeants (13x VE/EBIT 24)... Nous n'identifions aucun catalyseur majeur à court terme (présentation plan 2023-2026 probablement fin T1 24)" conclut l'analyste.