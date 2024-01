Lumbird : flambe !

(Boursier.com) — Lumbird s'envole de 9,2% à 11,4 euros après avoir présenté un chiffre d'affaires 2023 de 203,6 ME, en hause de 6,6% ont +7,5% à périmètre et taux de change constants. Le niveau de chiffre d'affaires atteint sur l'année permet au groupe de confirmer le niveau de rentabilité attendu avec une marge d'EBITDA supérieure à 17% à périmètre constant pour l'ensemble de l'exercice 2023.

Lumibird a respecté sa guidance de CA 2023, révisée mi-décembre, et envisage d'en faire de même pour la marge d'EBITDA, explique TP ICAP Midcap. La croissance organique 2023 est honorable malgré un environnement économique difficile pour les sociétés industrielles, des facteurs négatifs exogènes de nature ponctuelle, et une base de comparaison exigeante. Le message sur les perspectives se veut rassurant, les marchés adressés restant très porteurs, autorisant le groupe à anticiper pour 2024 une hausse de plus de 8% du CA et une marge d'EBITDA en amélioration. Lumibird demeure une histoire de croissance aux fondamentaux solides et bénéficie de perspectives attrayantes, la demande des clients restant très soutenue, conclut le broker, à l''achat' sur le dossier.