Lululemon reste zen face à l'inflation

(Boursier.com) — Malgré des problèmes d'approvisionnement, Lululemon Athletica a publié jeudi soir des comptes supérieurs aux attentes pour son premier trimestre fiscal, et a relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice en cours.

L'action "LULU" progressait d'environ 1,5% dans les échanges électroniques d'après-bourse à Wall Street après ces informations. Le titre a cependant abandonné 23% depuis le début de l'année.

La société canadienne spécialisée dans l'habillement sportif, notamment pour la pratique du yoga, a bénéficié d'une forte demande pour ses produits, qui s'adressent à une clientèle aisée, moins sensible à la hausse des prix. Le groupe a fait état d'un bénéfice net de 190 millions de dollars pour son 1er trimestre fiscal achevé fin avril, contre 145 M$ un an plus tôt (+31%). Le bénéfice par action est ressorti à 1,48$, contre 1,43$ attendu par le consensus Refinitiv.

Les revenus ont bondi de 32% pour atteindre 1,6 milliard de dollars, supérieurs aux attentes du consensus, logé à 1,53 Md$. Les ventes directes ont représenté 45% des ventes, contre 44% un an plus tôt.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe basé à Vancouver prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 7,61 et 7,71 Mds$, contre une fourchette précédente de 7,49-7,62 Mds$, et contre 7,54 Mds$ attendus par les analystes du consensus Refinitiv. Le bénéfice net annuel est attendu entre 9,42 et 9,57$ par action, contre une prévision précédente de 9,15-9,35$, et contre 9,28$ attendu par les analystes.

Doubler le chiffre d'affaires entre 2021 et 2026

Le directeur financier, Meghan Frank, cité par le communiqué du groupe, a reconnu que Lululemon n'était "pas immunisé" contre l'impact de la pandémie, les perturbations de chaîne d'approvisionnement et l'inflation. Mais il s'est félicité du modèle de distribution "multicanal" du groupe et de sa capacité d'innovation qui lui permettent d'envisager l'avenir positivement. Depuis le début de l'année, le groupe a lancé sa première gamme de chaussures pour femmes et pour hommes, dans le cadre de son plan stratégique à 5 ans visant à faire doubler le chiffre d'affaires annuel à 12,5 Mds$ d'ici à 2026 (par rapport à 6,25 Mds$ en 2021).

Lululemon rejoint ainsi un groupe de détaillants haut de gamme qui ont tiré leur épingle du jeu début 2022 malgré l'environnement inflationniste actuel. C'est notamment le cas de Levi Strauss & Co., Nordstrom et Macy's, alors que les distributeurs comme Walmart et Target ont vu leurs résultats et leurs perspectives amputés par la hausse des coûts, qu'ils ont du mal à répercuter sur leurs prix de vente.