Lululemon : prévisions prudentes

(Boursier.com) — Lululemon , star des vêtements de yoga qui vient de rejoindre l'indice S&P 500, a publié hier soir des comptes trimestriels supérieurs aux attentes de marché, mais une guidance prudente. Les revenus du quatrième trimestre sont anticipés entre 3,135 et 3,17 milliards de dollars, contre un consensus de 3,18 milliards. Le groupe canadien prévoit un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2023 compris entre 9,549 et 9,584 milliards de dollars. Le bénéfice pour l'ensemble de l'année devrait se situer entre 12,34 et 12,42$ par action. Pour le trimestre clos en octobre, les revenus ont été de 2,2 milliards de dollars, en augmentation de 19% en glissement annuel, à comparer à un consensus de 2,19 milliards. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,53$, contre 2$ un an avant et environ 2,3$ de consensus. Les revenus nord-américains ont progressé de 12% en comparaison de l'an dernier, alors que l'activité à l'international s'est envolée de 49% ! Les ventes totales à comparable ont augmenté de 13%.