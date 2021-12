Lululemon : "LULU" sous pression après les comptes

(Boursier.com) — Lululemon , le spécialiste canadien de l'habillement sportif et en particulier de celui destiné au yoga, perd du terrain avant bourse à Wall Street ce vendredi au lendemain de sa publication trimestrielle. Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a pourtant dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,62$ à comparer à un consensus voisin de 1,4$ et à un niveau de 1,16$ un an plus tôt. Les revenus sur ce trimestre clos en octobre ont été de 1,45 milliard de dollars, contre 1,12 milliard un an auparavant et 1,44 milliard de consensus. "LULU" prévient d'un risque d'impact des nouveaux variants du Covid-19 sur la demande, mais se permet toutefois de relever sa guidance de revenus pour l'exercice entre 6,25 et 6,29 milliards.