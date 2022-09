Lululemon : LULU flambe à Wall Street !

(Boursier.com) — Lululemon Athletica, le géant canadien des vêtements destinés à la pratique du yoga, coté à Wall Street, bondissait hier soir de 10% après bourse suite à la publication des comptes trimestriels. Pour le deuxième trimestre fiscal, les bénéfices et les revenus ont battu le consensus de marché. Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,2$, contre un consensus de 1,86$ et un niveau de 1,65$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 1,87 milliard de dollars, contre 1,45 milliard un an avant, et supérieurs de 5,6% au consensus des analystes. Le groupe estime par ailleurs conserver du levier en termes de ventes. Il relève ses prévisions annuelles, profitant d'une forte demande des consommateurs les plus aisés malgré l'inflation. Les ventes annuelles sont attendues entre 7,87 et 7,94 milliards de dollars, alors que la limite haute de la fourchette antérieure était de 7,71 milliards. Les prévisions de ventes du troisième trimestre dépassent aussi les attentes. "LULU" entend doubler ses ventes d'ici 2026 en vendant plus de produits aux hommes et en s'étendant à l'étranger. Le management estime enfin que le trafic en magasins et les ventes en ligne demeurent robustes.