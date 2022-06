Lululemon : LULU en grande forme

(Boursier.com) — Lululemon , le groupe canadien coté à Wall Street, spécialiste de l'habillement sportif, en particulier dans le domaine du yoga, a annoncé hier soir des trimestriels particulièrement robustes, dépassant sa performance déjà notable de la pandémie. LULU a également dopé ses prévisions. La compagnie anticipe désormais des revenus annuels allant de 7,61 à 7,71 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure allant de 7,49 à 7,62 milliards. Le bénéfice par action 2022 est attendu entre 9,42 et 9,57$, contre une précédente fourchette allant de 9,15 à 9,35$. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 9,35 et 9,5$, supérieur au consensus. Sur le trimestre clos, le bpa ajusté a été de 1,48$, dépassant les attentes, contre 1,16$ un an plus tôt. Les revenus ont atteint 1,61 milliard de dollars, battant de 4% le consensus, contre 1,23 milliard un an avant.