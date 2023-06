Lululemon flambe encore à Wall Street

(Boursier.com) — Lululemon Athletica, le géant canadien des vêtements destinés à la pratique du yoga, coté à Wall Street, s'envolait de 14% après bourse hier soir suite à sa publication financière trimestrielle et à une guidance supérieure aux attentes. Pour l'année 2023, Lululemon s'attend à ce que ses revenus nets se situent entre 9,44 milliards de dollars et 9,51 milliards de dollars, ce qui représente un taux de croissance voisin de 17%. Le bpa annuel est attendu maintenant entre 11,74 et 11,94$. Pour le premier trimestre fiscal juste clos, le groupe a affiché une croissance de 24% des revenus à 2 milliards de dollars, contre 1,9 milliard de consensus. Le bénéfice ajusté par action, de 2,28$, a aussi dépassé les attentes de marché, puisque le consensus était inférieur à 2$. Un fort rebond en Chine, la réduction des coûts de fret aérien et un contrôle plus strict des stocks ont soutenu les résultats du premier trimestre.