Lululemon flambe, après des résultats annuels époustouflants

(Boursier.com) — Lululemon Athletica, le spécialiste canadien de l'habillement sportif, connu surtout pour ses produits destinés à la pratique du yoga, bondissait hier soir de 8% après bourse à Wall Street, suite à une belle publication financière trimestrielle. "LULU" est même parvenu au passage à dépasser les 6 milliards de dollars de revenus annuels. Sur le seul quatrième trimestre, le groupe de Vancouver a affiché un bénéfice ajusté par action de 3,37$ hors coûts d'acquisitions et d'investissements, contre 2,58$ un an avant et 3,27$ de consensus. Le bénéfice net a été de 434 millions de dollars. Les revenus sur le trimestre clos en janvier ont été de 2,13 milliards de dollars, en ligne avec les anticipations de marché, contre 1,73 milliard de dollars un an avant.

Sur l'exercice clos, LULU a affiché un profit de 975 millions de dollars en forte progression de 66%, alors que ses revenus ont grimpé de 42% à 6,26 milliards de dollars.

Le management table sur des ventes annuelles de 7,49 à 7,62 milliards de dollars pour l'exercice en cours, contre 7,24 milliards de consensus FactSet. Le bpa ajusté annuel est anticipé entre 9,15 et 9,35$, également supérieur au consensus. Pour le premier trimestre, le bpa ajusté est anticipé entre 1,38 et 1,43$, pour des ventes allant de 1,525 à 1,55 milliard de dollars.