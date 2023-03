Lululemon flambe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Lululemon Athletica, le géant canadien des vêtements destinés à la pratique du yoga, coté à Wall Street, s'envolait de 13% après bourse hier soir suite à sa publication financière trimestrielle et à une guidance supérieure aux attentes. Pour l'année 2023, Lululemon s'attend à ce que ses revenus nets se situent entre 9,3 milliards de dollars et 9,41 milliards de dollars, ce qui représente un taux de croissance voisin de 15%. Pour le quatrième trimestre fiscal juste clos, le groupe a affiché une croissance de 30% des revenus à 2,8 milliards de dollars, contre 2,7 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action, de 4,4$, a aussi dépassé les attentes de marché, même si la marge brute a corrigé à 55,1%. La croissance des stocks de l'entreprise continue de se modérer, selon le management, qui accélère les ouvertures de magasins dans toutes les régions. Le DG Calvin McDonald cherche à doubler les ventes de Lululemon à 12,5 milliards de dollars dans le cadre d'un plan quinquennal qui devrait se terminer en 2026. Les dirigeants se concentrent sur la croissance des opérations internationales, les canaux de vente directe aux consommateurs et le secteur de la mode masculine.