Lululemon chute à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Lululemon Athletica, le géant canadien des vêtements destinés à la pratique du yoga, coté à Wall Street, dévisse de près de 7% avant bourse. Le groupe subit des problèmes de fret et de supply chain, alors qu'il vient de livrer une guidance décevante pour la cruciale période des fêtes de fin d'année. Pour le troisième trimestre, "LULU" a pourtant affiché des comptes supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 2$, contre 1,96$ de consensus et 1,62$ un an avant. Les revenus ont été de 1,86 milliard de dollars, dépassant de 3% les attentes de marché, à comparer à des ventes de 1,45 milliard de dollars un an avant. Ainsi, le groupe a tout de même réalisé une croissance de 28%, dont 22% à comparable.

Pour le quatrième trimestre 2022, la Société s'attend à ce que le chiffre d'affaires net se situe entre 2,605 et 2,655 milliards de dollars, ce qui représenterait un taux de croissance annuel composé sur trois ans d'environ 24%. Le bénéfice dilué par action devrait se situer entre 4,20 et 4,30$ pour le trimestre. Pour l'année 2022, Lululemon s'attend à ce que ses revenus nets se situent entre 7,944 milliards de dollars et 7,994 milliards de dollars, ce qui représente un taux de croissance annuel composé sur trois ans d'environ 26%. Le bénéfice dilué par action devrait se situer entre 9,94 et 10,04$ et, en excluant le gain sur la vente d'un immeuble de bureaux administratifs, le bénéfice dilué par action ajusté devrait se situer entre 9,87 et 9,97$.