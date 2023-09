Lululemon Athletica : rehausse encore ses objectifs

(Boursier.com) — Lululemon Athletica relève encore sa guidance annuelle! Le géant canadien des vêtements destinés notamment à la pratique du yoga anticipe désormais un bpa allant de 12,02 à 12,17$, contre une fourchette antérieure de 11,74 à 11,94$, pour des revenus compris entre 9,51 et 9,57 Mds$. Le groupe a déclaré que son troisième trimestre avait " bien démarré " alors que ses activités en Amérique du Nord s'améliorent.

Les ventes à base comparable et change constant ont crû de 13% au deuxième trimestre, contre un consensus logé à +12,1%. Le bénéfice par action s'est établi à 2,68 dollars, contre un consensus de 2,54$. "Notre capacité continue à gagner des parts de marché et à attirer de nouveaux clients dans la marque illustre le chemin important qui attend Lululemon", a déclaré le DG, Calvin McDonald, dans un communiqué. La société a précisé avoir gagné des parts de marché aux États-Unis au cours de la période. Les ventes en Chine, qui représentaient environ 12% du chiffre d'affaires global, ont progressé de 61% grâce à une demande résiliente à la suite de l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie.

Les stocks ont augmenté moins que prévu au cours du trimestre, même s'ils étaient encore plus élevés qu'il y a un an. Les dirigeants ont déclaré en juin qu'ils s'attendaient à une légère baisse des niveaux de stocks, puis à un niveau relativement conforme à la croissance des ventes au second semestre de cette année.

Lululemon a précédemment indiqué qu'il ne constatait aucun changement dans le comportement des clients, soulignant que les gens s'en tenaient à leurs habitudes pandémiques consistant à acheter des vêtements confortables tels que des pantalons de jogging Dance Studio, des shorts de course ainsi que des accessoires comme des sacs à dos et des petites pochettes. "Les clients réagissent bien aux innovations produits pour la rentrée et le début de l'automne", a souligné Calvin McDonald lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats.