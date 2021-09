Lufthansa va lever plus de 2 MdsE sur le marché et affiche ses ambitions

(Boursier.com) — Air France KLM n'est pas la seule, loin s'en faut, à faire appel au marché pour solidifier son bilan et faire face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Lufthansa a ainsi annoncé au cours du week-end le lancement d'une augmentation de capital de 2,14 milliards d'euros afin de rembourser une partie de l'aide financière versée par l'Etat allemand. Berlin a versé l'an dernier à la compagnie aérienne 9 milliards d'euros en échange d'une prise de participation de 15,94% dans le groupe, détenue par le Fonds de stabilisation économique.

"Nous avons toujours dit clairement que nous ne retiendrons le Fonds de stabilisation que le temps nécessaire", a déclaré le président du directoire, Carsten Spohr. "Nous sommes donc fiers de pouvoir tenir notre promesse et rembourser les mesures plus rapidement que prévu. Nous pouvons désormais nous concentrer pleinement sur la poursuite de la transformation du groupe Lufthansa".

Concernant la reprise de l'activité, le transporteur indique être bien positionné pour profiter de la reprise de la demande mondiale de voyages. Sur la base des performances opérationnelles du groupe en juillet et août, l'EBIT ajusté (hors frais de restructuration) du troisième trimestre devrait être positif. La capacité offerte par les compagnies aériennes de l'entreprise est revenue à plus de la moitié des niveaux d'avant la crise, avec des coefficients d'occupation supérieurs à 70% en août. Les réservations actuelles indiquent une reprise soutenue de la demande. Comme en juillet et août, le Groupe s'attend à ce que le nombre de passagers atteigne environ la moitié des niveaux de 2019 au cours des prochains mois, soutenu par la reprise notable des voyages d'affaires. Dans le même temps, les tendances du fret continuent d'être exceptionnellement fortes, dopées par des pénuries de capacité durables et une forte demande.

La transformation structurelle de Lufthansa progresse par ailleurs plus rapidement que prévu, les mesures actuellement mises en oeuvre représentant déjà plus de la moitié des 3,5 milliards d'euros d'économies ciblées. La compagnie prévoit ainsi d'atteindre une marge EBIT ajustée d'au moins 8% d'ici 2024. Lufthansa prévoit également de générer un flux de trésorerie disponible ajusté d'environ 2 milliards d'euros par an en 2023 et 2024, tout en poursuivant la modernisation de sa flotte. Le groupe prévoit de prendre livraison d'un maximum d'environ 30 nouveaux avions par an à l'avenir, plus de la moitié des futurs ajouts à la flotte étant loués. Cela contribuera à ce que les dépenses d'investissement restent en ligne avec les niveaux de D&A, correspondant à environ 2,5 milliards d'euros par an en 2023 et 2024.

Le titre Lufthansa limite ses pertes à 2% en début de séance à Francfort.