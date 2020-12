Lufthansa va accroître son programme de vols pour les fêtes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Petite éclaircie dans le ciel bien bouché de la Lufthansa. La compagnie nationale allemande va accroître son programme de vols à Noël et pour le Nouvel an après avoir constaté une forte augmentation des réservations outre-Rhin. Le transporteur ajoutera principalement des vols vers des destinations du sud de l'Europe, notamment vers la Grèce, l'Italie et l'Espagne mais aussi vers le sud de l'Afrique. Il a aussi indiqué observer une forte demande de voyages vers le nord de la Finlande, un pays qui n'a pas mis en place de mesures de confinement et qui abrite plusieurs stations de sports d'hiver.

La Lufthansa réactivera également des vols vers les grandes villes internationales pour ramener les expatriés dans leur pays d'origine pendant la période des fêtes. Alors que les vaccins anti-Covid-19 sont sur le point d'être déployés, les compagnies aériennes européennes ne s'attendent pas à une amélioration durable de la demande avant le début de l'année prochaine.