Lufthansa : trouve un accord sur les salaires avec le personnel au sol

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lufthansa et le très influent syndicat Verdi ont enfin trouvé un accord. Après plusieurs mois de négociations, le syndicat, qui représente la majeure partie du personnel au sol de la compagnie allemande, et la direction sont parvenus à un compromis sur un plan d'économies supplémentaires de 200 millions d'euros en échange d'un engagement à éviter tout départ contraint en 2021. L'accord prévoit qu'environ 24.000 personnels au sol renonceront à leurs primes de Noël cette année et en 2021 ainsi qu'à leurs primes de congés jusqu'à la fin de l'an prochain.

La compagnie va en outre réduire le complément d'indemnisation du chômage partiel qui s'ajoute aux indemnités de base. En échange, Lufthansa s'engage à ne procéder à aucun licenciement contraint tout en offrant la possibilité de départs en retraite progressifs et de départs volontaires.

"Avec ce paquet de crise, nous avons fait un premier pas important vers la réduction des coûts du personnel au sol et pouvons éviter les licenciements forcés pour 2021. Toutefois, nous ne pouvons pas ralentir nos efforts en continuant à travailler sur les mesures de gestion de la crise afin de convenir de bonnes solutions pour les employés après la fin du chômage partiel", a déclaré Michael Niggemann, membre du Conseil de la Lufthansa.

La semaine dernière, la Lufthansa a averti qu'elle brûlerait encore plus de cash au quatrième trimestre qu'au troisième et que de nouvelles mesures de restructuration pèseraient sur ses résultats alors qu'elle lutte pour faire face aux effets de la pandémie de Covid-19.